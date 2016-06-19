تعرف على مخاطر مرض السكر على الكلى والعين والقلب

وفقًا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، أن مرض السكر هو واحد من الأمراض القاتلة الصامتة فى حياة الإنسان، فإنه يدمر الجسم ببطء، كما أن جسم الإنسان ينتج أقل من الأنسولين أو يصبح الجسم غير فعال لاستخدام الأنسولين.

وقال التقرير، إنه فى حالة مرض سكر النوع الأول يحتاج المريض لحقن الأنسولين بشكل منتظم، فى حين أن الأشخاص الذين يعانون من سكر النوع الثانى، يحافظون على نسبة السكر فى الدم تحت السيطرة من خلال اتباع نظام غذائى متوازن، والقيام بممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحفاظ على نمط حياة صحى.

وحسب ما جاء فى التقرير، فإن هناك بعض المخاطر الصحية لمرض السكر عند المراهقين، وينتج ذلك عن أنماط الحياة غير الصحية التى تؤدى إلى تفاقم المشكلة، وتتضمن هذه المخاطر الآتى:

1-السمنة: إذا كنت مصابًا بمرض السكر وتعانى من البدانة، فهذا قد يشعرك بالضعف والتعب والإرهاق، خاصة إذا كنت لا تمارس الرياضة بانتظام.

2-الفشل الكلوى: المراهقون المصابون بمرض السكر أكثر عرضة للفشل الكلوى فى سن الشباب، إذا كنت مصابًا بمرض السكر فسوف تعرقل وظيفة الكلى، مما تؤدى إلى الفشل الكلوى.

3-فشل القلب: ترسب ارتفاع السكر فى الدم فى الشرايين يسد مسام القلب ويجعل الجدار سميكًا، وبالتالى يصبح من الصعب ضخ الدم إلى القلب، وقد يسبب فشل القلب، وهى من المخاطر الحيوية لمرض السكر فى سن المراهقة.

4-مشكلة الرؤية: حين نتحدث عن مخاطر مرض السكر عند المراهقين، لا يمكن تجنب هذه المشكلة، بسبب مرض السكر، حيث تتأثر الأوعية الدموية فى شبكة العين.

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