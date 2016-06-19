قيادات بـ"فتح" تناشد "العربى" بالتدخل لحل أزمة رواتبهم المقطوعة من أبو مازن

ناشد القيادى فى حركة "فتح" جمال أبو حبل، الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى، التدخل العاجل لحل أزمة كوادر حركة فتح، المقطوعة رواتبهم من قبل رئيس السلطة الوطنية محمود عباس أبو مازن بتهم "التجنح".

وقال "أبو حبل" فى مناشدته للأمين العام لجامعة الدول العربية التى نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": نحن مجموعة من الذين قطعت رواتبنا منذ عام ونصف من يناير 2015 حتى يومنا هذا من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية دون أى سبب ولم نتمكن حتى الآن من الحصول علي قرار بقطع الرواتب والذي تم بدون الجلوس أو تشكيل أى لجنة لمراجعتنا فى أى ذنب اقترفناه حتى يتم قطع أرزاق أبناؤنا وللعلم فإن من بيننا أربعة متقاعدين من الخدمة تم إعادتهم إلى الخدمة وفى اليوم التالى تم قطع رواتبهم نأمل من سيادتكم وبحكم موقعكم كأمين عام لجامعة الدول العربية أن تتدخلوا لدى الرئيس محمود عباس لإعادة رواتبنا والتى هى حق لنا آملين أن تتحقق جهودكم بالنجاح لإنقاذ 26 أسرة من الضياع.

وأرفق أبو حبل، بجانب المناشدة قائمة بأسماء المقطوعة رواتبهم، والتى جاءت كالتالى:-

1-موسى خليل ابراهيم الترك/متقاعد

>2-جمال. عبد الناصر ابو حبل /متقاعد

>3-نعم محمد خليل الشواف/متقاعد

>4- سعاد محمد حرب حجو /متقاعد

>5-عماد سمير سليم ابو طه /موظف

>6-رائد رجب محمد نصر /موظف

>7- رزق محمد مصطفى ابو العيش /موظف

>8-رأفت محمد تيسير مصطفى النذر /موظف

>9-أكرم حسن محمد علي الزين /موظف

>10-زياد محمد المهدي إسماعيل النجار /موظف

>11- محمود حسن محمد عطوة /موظف

>12- فادي عبد الجبار محمد حمد /موظف

>13-عبد الله طلال أبو الخير /موظف

>14-أسعد محمد بدر عبد ربه /موظف

>15- إبراهيم ديب محمد السلطان /موظف

>16- سميح فريج محمد عابد /موظف

>17- منار مرعي أيوب أبو سمرة. /موظف

>18-أحمد محمد حسن النجار /موظف

>19- عبد المعطي. سعيد محمود مبروك /موظف

>20-إبراهيم محمد عودة أبو خوصة / موظف

>21- ظافر محمود أبو مذكور /موظف

>22- غازي أسعد محمد صبيح /2005

>23- خالد فهمي خالد جربوع / 2005

>24- أيمن يوسف عوض البطش /2005

>25- فوزي عبد الله فوزي النذر. /2005

>26- إسلام محمد إبراهيم عثمان /2005

يذكر أن القيادى فى حركة فتح جمال أبو حبل من القيادات التنظيمية المهمة فى القطاع، وهو من سكان جباليا، وقضى أكثر من ربع قرن فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، وكان متقاعدًا من الوظيفة العامة، وأمر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإعادته من التقاعد للوظيفة، قبل أن يقوم بفصله.

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