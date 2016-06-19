الجيش الجزائرى يقتل 12 مسلحا فى هجوم على المتطرفين

قال الجيش الجزائرى، إنه قتل 12 مقاتلا مسلحا، وألقى القبض على أربعة آخرين خلال هجوم فى نهاية الأسبوع ضد المتطرفين.

وأوضحت وزارة الدفاع أن ثمانية من هؤلاء المقاتلين قتلوا اليوم الأحد فى ولاية المدية، الواقعة على بعد حوالى 85 كيلومترا من العاصمة الجزائر.

وأضافت أن القوات قتلت أمس السبت أربعة مقاتلين وألقت القبض على أربعة آخرين فى منطقة الرواكش كما استولت على ذخائر بنادق كلاشنكوف (إيه كيه - 47) وقاذفات صواريخ وغيرها من الأسلحة النارية.

وشنت الحكومة الجزائرية مؤخرا حملة على جماعات من المقاتلين المرتبطين بتنظيم داعش وتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب .