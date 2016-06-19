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هجوم مسلح على منزل رئيس نقابة الصحفيين التونسيين

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هجوم مسلح على منزل رئيس نقابة الصحفيين التونسيين هجوم مسلح على منزل رئيس نقابة الصحفيين التونسيين
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الأحد، أن مجهولين اقتحما منزل رئيس النقابة ناجى البغورى، وحاول أحدهما طعن نجله، قبل أن يلوذا بالفرار.

وأوضحت النقابة - فى بيان - أنه "فى ساعة متأخرة من ليلة أمس السبت، وإثر عودته من مراسم دفن صهره، فوجئ البغورى بعد فتح باب بيته بوجود شخصين مسلحين بالسكاكين داخل المنزل، وقام أحدهما بمحاولة طعن ابنه، وقد لاذا بالفرار".

ونوهت النقابة بأنها المرة الثالثة التى يقتحم فيها مجهولون منزل البغورى دون أن تتمكن وحدات الأمن من الكشف عن هويتهم، معتبرة أن الأسباب قد تتجاوز مجرد السرقة.

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