رئيس نقابة الصحفيين التونسيين يتعرض لهجوم مسلح في منزله

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الأحد، أن مجهولين اقتحما منزل رئيس النقابة ناجي البغوري، وحاول أحدهما طعن نجله، قبل أن يلوذا بالفرار.

وأوضحت النقابة – في بيان – أنه “في ساعة متأخرة من ليلة أمس السبت، وإثر عودته من مراسم دفن صهره، فوجيء البغوري بعد فتح باب بيته بوجود شخصين مسلحين بالسكاكين داخل المنزل، وقام أحدهما بمحاولة طعن ابنه، وقد لاذا بالفرار”.

ونوهت النقابة بأنها المرة الثالثة التي يقتحم فيها مجهولون منزل البغوري دون أن تتمكن وحدات الأمن من الكشف عن هويتهم، معتبرة أن الأسباب قد تتجاوز مجرد السرقة.

أ ش أ