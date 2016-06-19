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محمد بن زايد وحميد النعيمي يقدمان العزاء في الشهيد علي محمد الكعبي

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محمد بن زايد وحميد النعيمي يقدمان العزاء في الشهيد علي محمد الكعبي محمد بن زايد وحميد النعيمي يقدمان العزاء في الشهيد علي محمد الكعبي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان واجب العزاء في الشهيد علي محمد الكعبي الذي استشهد بسقوط مروحية عسكرية خلال مهمة روتينية في المياه الدولية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموهما لمجلس العزاء في منطقة مصفوت في إمارة عجمان.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي لأسرة وذوي الشهيد عن صادق تعازيهما ومواساتهما.. داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وان يتقبله مع إخوانه شهداء الإمارات الأبرار الذي كانوا نماذج مشرفة يعتز بها الوطن في التفاني والإخلاص في أداء المهمات والواجبات الوطنية المنوطة بهم على أكمل وجه.

وقدم العزاء الى جانب سموهما سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون اسر الشهداء والشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان  ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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