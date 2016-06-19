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كوبا أمريكا 2016.. “فارغاس” يقود تشيلي إلى فوز تاريخي على المكسيك بسباعية نظيفة

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كوبا أمريكا 2016.. “فارغاس” يقود تشيلي إلى فوز تاريخي على المكسيك بسباعية نظيفة كوبا أمريكا 2016.. “فارغاس” يقود تشيلي إلى فوز تاريخي على المكسيك بسباعية نظيفة

إدواردو فارغاس

اكتسح منتخب تشيلي، صباح اليوم الأحد، منتخب المكسيك بسباعية نظيفة، ضمن مباريات دور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا في نسختها المئوية الاستثنائية، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان للتشيلي إدواردو فارغاس النصيب الأكبر من الأهداف، بتسجيله 4 أهداف بمفرده، في الدقائق 44 و52 و57 و74، ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده في البطولة برصيد 10 أهداف، وزاد غلة تشيلي من الأهداف كلًا من ايدسون بوش في الدقيقة الـ16 ، وأليكسيس سانشيز في الدقيقة 49، ثم أختتم ايدسون بوش أهداف اللقاء بهدف في الدقيقة 87 من أحداث اللقاء.

ويذكر أن الفوز بسباعية نظيفة، هو أكبر فوز لتشيلي في تاريخها في كوبا أمريكا ، معادلة فوزها على فنزويلا بسباعية نظيفة عام 1979.

وتلك النتيجة هي أكبر هزيمة في تاريخ المكسيك في مبارياتها الرسمية، وهي ثاني أكبر هزيمة في تاريخ المكسيك عامةً بعد هزيمتها وديًا بـ8 أهدف نظيفة من إنجلترا عام 1961.

وبتسجيله أربعة أهداف، أصبح إدواردو فارجاس أول لاعب يسجل “سوبر هاتريك” في مرمى المكسيك في مباراة رسمية.

وبتلك النتيجة، يصعد حامل اللقب إلى الدور نصف النهائي، في مسيرته للحفاظ على لقبه.

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أونا

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