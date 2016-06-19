بالصور..ثقافة الوادي الجديد تحصد 6 جوائز في الدورة الـ42 لمهرجان مسرح الغد

حصدت مديرية الثقافة الجماهيرية، بمحافظة الوادي الجديد، 6 جوائز في ختام الدورة، الـ42 لمهرجان مسرح الغ،د في الفترة من 3 : 13 رمضان الجاري، والذي اختتمت فعالياته، علي خشبة مسرح ” الغد “، بالقاهرة.

> وأوضح صلاح حسان، مدير مديرية الثقافة الجماهيرية، بالوادي الجديد، أن قصر ثقافة موط، بمركز الداخلة، حصد هذه الجوائز، في العرض المسرحي، ” زعف النخيل “، في مجالات “التمثيل ،الديكور، النص، الألحان ” حيث إن المسرحية، تدور حول تناول الموروث الواحاتى، والعادات والتقاليد، في إطار مسرحي من تأليف حسام الدين عبد العزيز، وديكور إيمان سيد خميس، وإخراج عادل العدوى، بمشاركة الممثلين، وهم محمد فوزى محمد، وماجد عبد الوهاب، وشيماء صابر محمود، ومحسن سعيد عبده، وحسنى أبو عمرة.

> وأكد صلاح أن المسرحية، تصدرت المركز الأول، من بين كافة العروض، ضمن فعاليات الدورة الثانية والأربعين، من المهرجان الختامي لفرق البيوت، الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأشار إلي أن المديرية، حصدت عدة جوائز، عن العرض المسرحي ” السامر “، والذي قدمته المديرية خلال المهرجان، بالإضافة الي التابلوهات الفلكلورية لفرقة المحافظة للفنون الشعبية .