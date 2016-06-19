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النيابة تأمر بعرض 3محتجزين دون سند قانونى بقسم المعادى على الطب الشرعى

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النيابة تأمر بعرض 3محتجزين دون سند قانونى بقسم المعادى على الطب الشرعى النيابة تأمر بعرض 3محتجزين دون سند قانونى بقسم المعادى على الطب الشرعى
أمر المستشار عمرو شريف رئيس نيابة المعادى، بعرض 3 أشخاص، تم احتجازهم بقسم شرطة المعادى بدون وجه حق على الطب الشرعى، لمعرفة تعرضهم للتعذيب من عدمه.

وكان رئيس نيابة المعادى، قد أجرى تفتيشا لوحدة المباحث بقسم شرطة المعادى، وتبين وجود 3 محتجزين تم حبسهم دون سند قانونى وتم إصطحابهم إلى مقر النيابة، وتبين من سماع أقوالهم أن رئيس المباحث احتجزهم دون سند قانونى منذ أكثر من 24 ساعة.

وخلال محضر الاستجواب لم يقدم المسئولين بالقسم سببا لاحتجاز المواطنين الثلاثة دون سند قانونى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة أمرت بإخلاء سبيلهم عقب عرضهم علي الطب الشرعى.

رئيس نيابة المعادى يجرى زيارة مفاجئة لقسم الشرطة لتفقد أوضاع غرف الحجز
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