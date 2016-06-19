بالصور.. الجالية المصرية بنيويورك ونيوجيرسى تنظم إفطار الوحدة الوطنية

رصدت عدسة برنامج "النبض الأمريكى" الذى يذاع على فضائية القاهرة والناس، حفل إفطار الوحدة الوطنية الذى نظمته الجالية المصرية بمدينتى نيويورك ونيوجيرسى بالولايات المتحدة الإمريكية، وتولى المهندس ماجد نور عن حزب الوفد وعادل عجيب رئيس الهيئة القبطية الأمريكية دعوة الحضور.

وسادت روح المحبه و الوحدة بين أفراد الجالية المصرية على اختلاف مرجعيتهم الدينية، وأعرب السفير احمد فاروق القنصل العام بنيويورك عن سعادته لروح الأخوة والحب بين أبناء الجالية

من جانبه، قال الإعلامى مايكل مورجان أن "هؤلاء هم المصريون الذين يحبون ويودون بعضهم البعض فى المناسبات الدينية والوطنية المختلفة"، لافتاً إلى أن رمضان لا ينظر له من الجانب الدينى فقط لكنه بمثابة جزءا من الثقافة المصريه "فكلنا تربينا فى اجواء رمضان الجميله من الود والمحبة، ومساعده الفقراء والمحتاجين، كما تعودنا على الشعور بالبهجة من خلال مظاهر رمضان الاحتفالية من فانوس وزينه رمضان".

وأعرب القس مويسيس بغدادى كاهن المقر البابوى فى ولاية نيوجيرسى، والشيخ أحمد دويدار، عن شعورهم بالفرحة لهذه الأجواء وروح المحبه و السلام بين قطبى الامة، وأكد الشيخ دويدار "ان الله خلقنا على اختلاف وليس على خلاف"، كما أشار القس مويسيس إلى دور الكنيسة فى الحرص على تثبيت رسوخ مقومات المواطنه والوحدة الوطنيه.

حضر الإفطار العديد من الشخصيات المصريه البارزة من اساتذه جامعات ورجال أعمال وأطباء مصريين من أبناء الوطن المهاجرين.



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