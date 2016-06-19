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بوتين: سنعمل مع أي رئيس يختاره الشعب الأمريكي

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بوتين: سنعمل مع أي رئيس يختاره الشعب الأمريكي بوتين: سنعمل مع أي رئيس يختاره الشعب الأمريكي

بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده على استعداد للعمل مع أي رئيس يختاره الشعب الأمريكي، واصفا المرشح الجمهوري المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد بأنه “متألق”.

وأشار بوتين – في مقابلة خاصة مع “سي إن إن” الأمريكية أذيعت اليوم الأحد – إلى أن ترامب أعرب عن جاهزيته لاستعادة العلاقات الأمريكية – الروسية بصورة كاملة، مضيفا أنه لا يرى هذا سيّئا، غير أن روسيا لا تتدخل في الشؤون السياسية الداخلية للدول الأخرى، وأنه سيعمل مع أي رئيس منتخب.

وفيما يتعلق بالمرشحة الديمقراطية المحتملة للانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون، لفت الرئيس الروسي إلى أنه لم يعمل كثيرا معها، ولكن وزير خارجيته سيرجي لافروف هو الذي تعامل معها أثناء توليها منصب وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة.

وتابع بوتين أن كلينتون ربما لديها رأيا خاصا إزاء العلاقات الأمريكية – الروسية، غير أن كثيرين يتغيرون عندما يتولون بعض المناصب ويبدأون يفكرون بصورة مغايرة عندما تصبح لديهم مسؤوليات مختلفة.

وأعرب الرئيس الروسي عن أمله في أن يكون هناك شعور بالمسؤولية للوصول إلى عالم أكثر أمنا، وتحقيق مزيد من التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا.

أ ش أ

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