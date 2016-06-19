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محمد بن راشد يستقبل سعود بن صقر القاسمي

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محمد بن راشد يستقبل سعود بن صقر القاسمي محمد بن راشد يستقبل سعود بن صقر القاسمي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر سموه في زعبيل مساء اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم رأس الخيمة حيث تبادل سموهما التهنئة بشهر رمضان المبارك مبتهلان إلى الله جل شأنه أن يجعله شهر رحمة وخير وبركة على دولتنا وشعبنا وأن يعيده بموفور الصحة والسعادة على قيادتنا الرشيدة.

حضر اللقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الاعلى لمجموعة طيران الامارت وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين الذين هنأوا صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالشهر الفضيل.. راجين الله تبارك وتعالى أن يحفظ قيادتنا من كل سوء وينعم على بلادنا ومجتمعنا بمزيد من التراحم الانساني والتكافل الاجتماعي والتلاحم الوطني.

هذا وقد تناول الجميع طعام الافطار إلى مائدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرمضانية العامرة.

 

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