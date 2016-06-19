إخماد حريق بمنزل غير مأهول دون إصابات بالمنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية بالمنيا بمعاونة الأهالي حريق محدود شب بمنزل غير مأهول بالسكان بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، دون حدوث أي إصابات، ورحجت تحريات المباحث الأوليه نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، يفيد بنشوب حريق محدود بمنزل قريب من نقطة شرطة قرية دلجا، التابعة لدائرة المركز.

بالانتقال وقوات الحماية المدنية تبين نشوب حريق بمنزل غير مأهول بالسكان ملك “نادى .ي” دون وقوع إصابات، ورجحت التحريات المبدئية نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إخطار المعمل الجنائي للمعاينة، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.