تأسيس وفرش 14 مسجدًا بـ 3 مراكز إدارية بالوادي الجديد‎

أعلنت مديرية الأوقاف، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن تأسيس وفرش 14 مسجدًا،علي مستوي 3 مراكز إدارية بالمحافظة، بواقع ” 10 مساجد بمركز الخارجة، ومسجد بمركز الداخلة ، و3 مساجد بمركز الفرافرة ” .

حيث صرح الدكتور محمد بخيت، وكيل وزارة الأوقاف، بمحافظة الوادي الجديد، أن المديرية، انتهت من فرش 14 مسجد مع حلول شهر رمضان المبارك، وحتى الأن بكافة مراكز المحافظة، وهم : مسجد “الكهرباء، التوحيد، المجاهدين، والسبط البحري، إبراهيم الدسوقي، المنور، عبد الله أدم، البارمودى، وقرية عدن “، و “عباد الرحمن”، بقرية المنيرة بمركز الخارجة، و “عمر بن الخطاب “، بقرية الراشدة بالداخلة ،و”طلعت ضرغام” بقرية أبو منقار،و “أل عمران”، و”نور الإسلام” بمركز الفرافرة.

وأضاف أن المديرية، تواصل تنفيذ عدة قوافل دينية، واجتماعية حتى نهاية الشهر الفضيل، بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، لتوعية الأهالي بخصائص الشهر الكريم، وتوزيع إعانات عينية علي الحالات الأولي بالرعاية .