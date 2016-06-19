تسليم 916 وحدة من الإسكان الاجتماعى بالوادى الجديد عقب عيد الفطر‎

أعلن جهاز تعمير الوادى الجديد، اليوم الأحد، عن الانتهاء من إقامة 916، وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بتكلفة 130 مليون جنية، حيث صرح المهندس، عبد البديع سليمان، رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد، أن هناك 240 وحدة سكنية، بمركز الخارجة، تم الانتهاء منها، وسيتم تسليمها عقب عيد الفطر، و هناك 96 وحدة سكنية، بمركز باريس، و120 وحدة سكنية، بمركز بلاط، و240 وحدة بمركز الداخلة، و 216 وحدة بمركز الفرافرة.

> وأضاف عبد البديع، أنه تم الانتهاء من أعمال رصف الطرق الداخلية، بمداخل قري المحافظة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 18 مليون جنية .