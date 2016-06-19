«ونوس»..لن أبيع روحى للشيطان..أسطورة غربية في دراما رمضان

كتب : محمد على

بدأ شهر رمضان المبارك، وبدأ معه فيض المسلسلات السنوي الذي ينتظره الجمهور المصري والعربي بكل اشتياق، ومن بينها مسلسل “ونوس”.

يعتمد مسلسل “ونوس” في فكرته وقصته، على فكرة الصراع التقليدي المنتشر كثيرًا في الغرب ما بين الخير والشر، وما بين الأنسان البشري والشيطان، ومحاولات الشيطان إغراء الإنسان وإرشاده إلى طريق التهلكة، ويقتبس المسلسل من قصة بيع الأنسان روحه إلى الشيطان بعد الموت، في مقابل أن يحقق الشيطان رغباته وملذاته طوال حياته، والمتمثلة في الحكاية الشعبية الألمانية الشهيرة “فاوست”.

وتقوم قصة «فاوست»، أن الدكتور يوهان جورج فاوست، الذي عاش ما بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر، كان يعمل خيميائيًا ومنجمًا وأشتهر بالسحر، وعلى الرغم من معرفته الواسعة إلا أنه قد يأس من حياته، فقرر برم عقد مع الشيطان، وهو أن يقوم ببيع روحه له بعد موته مقابل إشباع ملذاته الدنيويه وزيادة معارفه، فاستجاب له الشيطان وأرسل له مساعده “ميفيستوفيليس”، وهو أحد كبار الشياطين السبع، والذي أصبح في خدمته ويحقق رغباته بالطرق السحرية، حتى أنتهى العقد واستولى الشيطان على روح “فاوست” في نهاية الأمر.

وينص سيناريو المسلسل على أن الشيطان “ونوس”، والبشري “ياقوت”، قاما بعقد اتفاق بينهما، ينص على أن يقوم ونوس بتحقيق ملذات وشهوات “ياقوت”، مقابل أن يعطيه روحه بعد الموت، ثم نقد “ياقوت” العهد، وقام بمتابعة حياته متشردًا يبيت في الشوارع، ويقضي حياته في الصلاة والخشوع، بعدما ترك حياته وأسرته.

ليعود “ونوس” مطالبًا بروح “ياقوت”، فيتجسد لأسرته على أنه صديق لوالدهم، وأنهما قاما برفع دعوى بأسترداد قيمة أحد القصور التي يبلغ قيمتها عشرات الملايين، وفازا بها، لكن للحصول على حقهم يجب عليهم إقناع والدهم بالعودة لاستلام نصيبه.

وتتغير حياة الأسرة ويقوم الشيطان بإغواء أفرادها ماعدا أمهم، التى لم تصدق ما قاله الشيطان عن الدعوى وعن علاقته بزوجها المختفي.

فيتحول الأبن الأول المتدين إلى بائع للدين، وأصبح الدين له كالتجارة، أما الثاني فهو عاشق للمال ولهذا يتبعه ويسمع كلامه مهما كان بعدما أغواه بالمال، أما الثالث فهو مطرب مُحب للموسيقى، فيقوم بإغواءه عن طريق النجومية، أما الأخت الوحيدة فهي مطلقة تسعى لعلاج ابنها القعيد، فتقوم بإتباع ونوس بعدما يقوم بشفاءه.

والمسلسل من بطولة الممثل القدير يحيى الفخرانى في دور «ونوس» ، ونبيل الحلفاوي في دور «ياقوت»، وكلًا من حنان مطاوع، محمد شاهين، هالة صدقى، ونيكولا معوض، وحمد كيلانى، وإخراج شادى الفخرانى.