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عبد الغني: في غيابي.. إعلانات رمضان وبرنامج رامز جلال فاشل

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عبد الغني: في غيابي.. إعلانات رمضان وبرنامج رامز جلال فاشل عبد الغني: في غيابي.. إعلانات رمضان وبرنامج رامز جلال فاشل

سخر مجدي عبد الغني نجم الكرة المصرية السابق من الإعلانات التجارية المذاعة على القنوات الفضائية خلال شهر رمضان هذا العام.

وصرح عبد الغني خلال استضافته بإذاعة 9090: "الإعلانات هذا العام ليس لها طعم دوني".

وأضاف "وجودي في أي إعلان يضيف أجواء مميزة، لشعبيتي الكبيرة، ففي العام الماضي كان الكل يردد أغنية الإعلان الذي شاركت به".

وواصل مجدي عبد الغني سخريته "كما أن برنامج جلال فشل هذا العام، لعدم استضافتي".

وشارك نجم السابق في عدة حملات إعلانية، مستغلاً هدفه الشهير في مرمى هولندا بكأس العالم 1990 بإيطاليا.

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