مباشر #في_إفريقيا - إنيمبا (0) - (1) الزمالك.. الشناوي ينقذ الأبيض

يقدم لكم FilGoal.com متابعة مباشرة لمباراة الزمالك وإنيمبيا في نيجيريا، بأولى جولات المجموعة الثانية من دور الـ 8 في دوري أبطال إفريقيا.

لمتابعة المباراة مباشرة..

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- استراحة

ق45: كيلي يسدد ركلة حرة مرت فوق العراضة بسنتيمترات.

ق43: عرضية داخل منطقة جزاء الزمالك هيأها علي جبر بالخطأ لحدود منطقة الجزاء، لينطلق اوساديي ويطلق قذيفة مرت فوق العارضة.

ق30: ارتطمت تصويبة لاعب إنييمبا بحازم إمام وتحولت لركنية مرت بدون خطورة علي مرمي الشناوي.

ق21: كيستر كيلي يطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الشناوي بشكل رائع وحولها لركنية.

ق8: عرضية زمالكاوية وارتقاء من باسم مرسي ليسبق الحارس ووضعها رأسية في المرمي.

بداية المباراة

الحكم يعيد لاعبي الفريقين لملعب المباراة.. اللقاء في طريقه للبداية

حكم المباراة الموريتاني علي لمغري يختبر ملعب المباراة ويبدو عليه علامات عدم الرضاء، ويطالب اللاعبين بالانتظار في غرف خلع الملابس لحين اتخاذ قراره بشأن اللقاء.

لاعبو الفريقين يعوون لغرف خلع الملابس بسبب الأمطار الغزيرة، والحكم قد يتخذ قرارا بتأجيل اللقاء

الجهاز الفني للزمالك يعاين أرضية الملعب قبل انطلاق المباراة

وكان الزمالك قد أعلن عن تشكيله في المباراة، بإحداث ثلاثة تغييرات على رأسها عودة أحمد الشناوي لحراسة عرين الفريق بدلا من محمود عبد الرحيم "جنش" (لمعرفة التشكيل كامل من هنا)

أمطار غزيرة على ملعب المباراة أثناء إحماء لاعبي الزمالك

استبعاد محمد سالم خارج قائمة المباراة، وبدلاء الزمالك أمام إنيمبا كالتالي:

محمود عبد الرحيم "جنش" - محمد عادل جمعة - رمزي خالد - إبراهيم عبد الخالق - مصطفى فتحي - أحمد حسن مكي - إيمانويل مايوكا