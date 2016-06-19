عبد الغني يتحالف مع زاهر في انتخابات الجبلاية.. ويحذر أبو ريدة

أكد مجدي عبد الغني النجم السابق للكرة المصرية والنادي الأهلي أنه سيخوض سباق انتخابات اتحاد الكرة المقبل.

وقال عبد الغني: "سأترشح ضمن قائمة سمير زاهر، التي تضم أيضًا ماجدة الهلباوي وحمادة المصري ومحمد الطويلة رئيس نادي المستقبل".

وأضاف عبر إذاعة 9090: "ما تردد عن انسحاب سمير زاهر غير صحيح، وإذا تم بالفعل، سأخوض الانتخابات بمفردي".

وواصل: "لدي علاقات قوية للغاية بأعضاء الجمعية العمومية، بفضل عملي في اتحاد الكرة 8 سنوات، ولدي بصمة قوية من خلال إعادة بطولات الجمهورية للناشئين، بعدما كان الأهلي والزمالك يكتفيان باللعب أمام فرق ضعيفة في بطولة المناطق التي لم تفرز منتخبات شباب وناشئين قوية".

وبرر "البلدوزر" خوضه انتخابات اتحاد الكرة، قائلاً بلهجة ساخرة: "لا يجوز أن تكون خريج طب وتعمل سباك، فنحن أبناء كرة القدم، ولن نترك اللعبة تذهب للمجهول مع أشخاص تبحث عن مصلحتها الخاصة".

وحول موقفه من هاني أبو ريدة المرشح الأقوى للفوز برئاسة الاتحاد، رد: "أبو ريدة له فكر، وعملنا سويًا باتحاد الكرة، وإذا فكر أن يكون ديكتاتورًا، سيجد مواجهة قوية مني، فأنا لا أخاف ولا أنتظر منه شيئًا".

وأوضح: "الفارق كبير بين انتخابات الأهلي واتحاد الكرة، فالنادي يرتبط بمنشآت ومطاعم، أما اتحاد الكرة يكون الأكثر تخصصًا، حيث أنه من أهم شروط الترشح لانتخابات الاتحاد، أن تكون مارست اللعبة".

وأتم: "لم أندم على خوض انتخابات الأهلي الأخيرة على مقعد نائب الرئيس، رغم تأكدي من النجاح في حالة الترشح على منصب العضوية، إلا أنني كنت أتمنى أنال تقدير أعضاء النادي على تاريخي الكبير، يكفيني عدم الانتقال لناد منافس عقب عودتي من تجربة الاحتراف بالبرتغال".