الملكة رانيا تنشر صورة لزيارة مركز متعددى الإعاقة بصحبة الملك عبد الله

نشرت الملكة رانيا، قرينة الملك عبد الله، ملك المملكة العربية الأردنية، صورة من زيارة لها بصحبة الملك، لمركز الأمل الجديد لرعاية متعددى الإعاقات فى لواء الرصيفية.

وأشادت الملكة رانيا، بالمجهود الذى يبذله المركز لخدمة متعددى الإعاقة، وكتبت قائلةً : " عمل رائع يقوم به مركز الأمل الجديد لرعاية متعددى الإعاقات فى لواء الرصيفة فى دعم الأطفال للتغلب على التحديات - مع جلالة الملك خلال زيارة للمركز هذا الصباح".

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