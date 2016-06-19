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المعارضة السورية تطالب تركيا بالتحقيق فى مقتل 11 سوريا على يد الحرس التركى

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المعارضة السورية تطالب تركيا بالتحقيق فى مقتل 11 سوريا على يد الحرس التركى المعارضة السورية تطالب تركيا بالتحقيق فى مقتل 11 سوريا على يد الحرس التركى
طالب الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية، التركية بفتح التحقيق فى مقتل 11 سوريا على يد الحراس الأتراك "الجندرما".

وأعربت نائب رئيس الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية سميرة المسالمة، فى بيان صدر عنه، وفقا لقناة (روسيا اليوم) اليوم الأحد، عن أسف الائتلاف عند علمه بمقتل 11 مواطنا سوريا على يد قوات الحرس التركى أثناء محاولتهم دخول الأراضى التركية، داعية الحكومة التركية بفتح تحقيق فورى بهذه الحادثة لكشف ملابساتها والمسئولين عنها".

كما دعا الائتلاف تركيا إلى توجيه تعليمات لجنودها بشأن عدم تطبيق قواعد الاشتباك الحربية على الحدود بين البلدين " خطأ أو قصدا".

يشار إلى أن المرصد السورى لحقوق الإنسان أعلن - فى قت سابق من اليوم - أن حرس الحدود التركى قتل بالرصاص ما لا يقل عن 11 سوريا معظمهم أفراد أسرة واحدة بينما كانوا يحاولون العبور إلى تركيا من قرية "خربة الجوز" الحدودية فى محافظة أدلب شمال غرب البلاد.

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مصر 365

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