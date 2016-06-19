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صراع الصفقات - تقرير: روما ضم سكرتل لثلاثة مواسم

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صراع الصفقات - تقرير: روما ضم سكرتل لثلاثة مواسم صراع الصفقات - تقرير: روما ضم سكرتل لثلاثة مواسم

قال تقرير صحفي إيطالي إن مارتن سكرتل مدافع ليفربول قد اقترب من الانضمام إلى نادي روما.

وحسب ما ورد بصحفية "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن المدافع الدولي السلوفاكي سينضم إلى روما بعقد يمتد لثلاثة أعوام.

وكانت عدد من الأندية التركية مثل فناربهتشة وجالاطة سراي وبشكتاش قد أبدوا اهتمامهم بضم اللاعب.

ويلعب سكرتل مع ليفربول منذ عام 2008 وحقق معه بطولة كأس الرابطة في موسم 2011-2012.

ويشارك سكرتل مع منتخب سلوفاكيا في بطولة يورو 2016 المقامة بفرنسا ويحتل فريقه المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد الخسارة في أول جولة من ويلز بهدفين لهدف والفوز على روسيا بهدفين لهدف في أول جولتين للمجموعة الثانية بالبطولة.

ويخوض منتخب سلوفاكيا ثالث جولاته بدور المجموعات ضد نظيره الإنجليزي يوم الإثنين.

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