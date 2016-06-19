لمريض السكر.. 4 خطوات لمواجهة ارتفاع السكر ولزوجة الدم والغيبوبة

وأضاف يعتبر صيام شهر رمضان من التحديات الكبرى التى تواجه مريض سكر النوع الثانى وتتمثل فى الآتى:

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قال الدكتور محمد عوض أستاذ الغدد الصماء والسكر بجامعة الزقازيق إن هناك تحديات تواجه مريض سكر النوع الثانى أثناء صيام شهر رمضان.>• أولا: الارتفاع الحاد لمستوى السكر فى الدم أثناء الصيام نظرا لبعض التغيرات فى الهرمونات الناتجة عن الصيام>• ثانيا: انخفاض مستوى السكر من تأثير الأدوية>• ثالثا: ارتفاع نسبة لزوجة الدم والتعرض للجلطات>• رابعا: الغيبوبة الكيتوينة التى قد تحدث لمرضى السكر المتقدمين فى العمر والمصابين بمضاعفات السكر المختلفة

وأكد الدكتور عوض أنه للتغلب على هذه التحديات يوصى بتقييم كامل لمريض السكر قبل بدء الصيام، ويقدم 4 خطوات هامة لتجنب لزوجة الدم والغيبوبة وارتفاع مستوى السكر فى الدم:

أولا: يجب الإكثار من شرب الماء للتغلب على مشاكل الجفاف

>ثانيا: الابتعاد عن المجهود البدنى العنيف أثناء صيام رمضان

>ثالثا: تغيير استراتيجية علاج السكر بالأقراص المخفضة لمستوى السكر بالدم، واختيار العقاقير الأكثر أمانا فى ضبط السكر والتى قد لا تسبب الانخفاض الحاد فى مستوى السكر بالدم

>رابعا: قياس مستوى السكر فى الدم خلال نهار رمضان وإذا لاحظت ارتفاعا شديدا أو انخفاضا حادا فى مستوى السكر فى الدم فعليك بالإفطار فورا، موضحا أن صيام شهر رمضان فريضة إنما المخاطر التى تحيط به قد تؤدى إلى حدوث مضاعفات لمريض السكر

وأضاف أنه فى أحيان كثيرة يفضل الافطار فى شهر رمضان بالنسبة لبعض فئات مرضى السكر، والذين يعانون من مضاعفات خطيرة نتيجة مرض السكر، موضحا أن مضاعفات مرض السكر خطيرة عند ارتفاع مستوى السكر فى الدم حيث يؤثر على شبكية العين، والأطراف والكلى والقلب، ولتجنب حدوث مضاعفات أثناء الصيام يجب على المريض ضبط معدل السكر واتباع نظام طعام يناسب مريض.

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