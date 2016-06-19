ماء الأكسجين الخيار الأفضل لتطهير الجروح وسرعة التئامها

التعرض للجروح والخدوش من الأشياء الشائعة داخل وخارج المنزل، وهذه الفتحات قد تخلق فرصة لنمو البكتيريا والالتهابات، لذا يتم تطهيرها بأحد الأشياء مثل ماء الأكسجين.

ووفقًا لتقرير نشره الموقع الأمريكى "healthy-holistic-living"، أن استخدام بيروكسيد الهيدروجين "ماء الأكسجين" لتطهير الجروح، هو خيار ممتاز وفعال فى قتل البكتيريا، وقد تم استخدامه منذ عام 1920 كمطهر، وهو مادة تمنع نمو الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض مثل البكتيريا، وأنه أكثر أمانا وفاعلية من كحول الإيزوبربيل.

وحسب التقرير أن الجرح يحتاج إلى الأكسجين للشفاء ولالتئام الجروح، كما أن الجرح إذا كان شقا كبيرا بعد الجراحة أو قطع من أحد الأشياء، ففى جميع هذه الحالات تلتئم الجروح والخدوش بشكل أسرع وتترك ندوبًا أقل، عندما يتم التعرض للكثير من الأكسجين.

وتابع أن التركيب الكيميائى لبيروكسيد الهيدروجين، يحتوى على جزيئات الأكسجين أكثر من الماء، وعندما يتم وضع بيروكسيد الهيدروجين على الجروح ستلاحظ التئام الجروح، كما أنه يعمل ضد البكتيريا ويخترق أغشية الخلايا المفتوحة، ويعد مطهرًا جيدا جدًا ولكنه لا يميز بين الخلايا السليمة والبكتيريا التى تتواجد فى الجرح، ما يعزز التئام الجروح.

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