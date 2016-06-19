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القبض على عاملين بحوزتهما 60 تذكرة هيروين و400 قرص مخدر للاتجار بالمنيا

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القبض على عاملين بحوزتهما 60 تذكرة هيروين و400 قرص مخدر للاتجار بالمنيا القبض على عاملين بحوزتهما 60 تذكرة هيروين و400 قرص مخدر للاتجار بالمنيا

19 يونيو 2016 | 6:13 مساءً

هيروين_أرشيفية

تمكنت مباحث المخدرات بالمنيا، من القبض على عاملين، بحوزتهما عددًا كبيرًا، من الأقراص، وتذاكر الهيروين المخدرة، للاتجار بها.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مباحث المخدرات، بضبط المدعو، ( وائل . ع . ز)، 26 سنة، عامل ومقيم بقرية بردنوها بمطاى، و بحوزته 440 قرص “تامول” مخدر للاتجار، وتحرر محضر بالواقعه برقم 2586 لسنة 2016 إدارى مركز مطاى

كما تم القبض على المدعو، ” مينا . إ . ل”،  26 سنة، عامل ومقيم بمدينة المنيا، وبحوزته 60 تذكرة، من مسحوق الهيروين، بقصد الاتجار، ومبلغ 560 جنية، وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة، برقم 13 أحوال قسم المنيا، وباشرت النيابه التحقيق.

2016-06-19

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