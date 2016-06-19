كوبا أمريكا 2016..هيجواين يقود الأرجنتين لنصف النهائي بعد اكتساح فنزويلا برباعية

حقق منتخب الأرجنيتين، فجر اليوم الأحد، فوزًا عريضًا على نظيره الفنزويلي بأربعة أهداف مقابل لا شئ، ضمن مباريات ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل الأرجنتيني جونزالو هيجواين الهدف الأول في الدقيقة الـ8 ، ثم ضاعف نفس اللاعب النتيجة في الدقيقة 28، وأهدر الفنزويلي لويس مانويل سيخاس ضربة جزاء في الدقيقة 44، تصدى لها الحارس روميرو بنجاح، ثم أضاف الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثالث في الدقيقة 60، ثم قلص خوسيه سولومون روندون النتيجة بهدف في الدقيقة 70، قبل أن يختتم إيريك لاميلا أهداف اللقاء للمنتخب الأرجنتيني، بهدف في الدقيقة 71 من أحداث اللقاء.

وبتلك النتيجة، يصعد وصيف النسخة الماضية إلى الدور نصف النهائي من البطولة المئوية الاستثنائية من الكوبا.