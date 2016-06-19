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ناشط حقوقي : 5 مليون نازح من المنطقة العربية خلال الـ 15 عاما الماضية

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ناشط حقوقي : 5 مليون نازح من المنطقة العربية خلال الـ 15 عاما الماضية ناشط حقوقي : 5 مليون نازح من المنطقة العربية خلال الـ 15 عاما الماضية

19 يونيو 2016 | 6:13 مساءً

الناشط الحقوقى_على العنبوري

قال الناشط فى مجال حقوق الإنسان، على العنبوري، إن المنطقة العربية، تعرضت إلى ضغوط سياسية، واجتماعية، واقتصادية، وعمليات عسكرية مسلحة، واسعة النطاق، أدت إلى حالات من النزوح، واللجوء الجماعي فى بعض الأحيان.

وأضاف العنبور،ي خلال لقائه على قناة، “الغد” ، مع الإعلامي، ياسر رشدي، أن حالات النزوح، وصلت إلى أكثر من 5 مليون، خلال الـ 15 عامًا الماضية، مدللًا على ذلك : “دولة العراق بدأت بها عمليات النزوح منذ عام 2003، وزادت مع احتلال تنظيم داعش الإرهابي، لمناطق مختلفة وواسعة فى الجغرافيا العراقية”.

وأوضح العنبوري، أن المجتمع الدولي، لم يكن مهيئ لاستقبال تلك الأعداد الكبيرة من اللاجئين، فى حين ساهمت سياسات بعض الدول الكبرى، فى ارتفاع حدة هذه الأزمة، والتسبب فى مشكلة إنسانية كبرى.

 

2016-06-19

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