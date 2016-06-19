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بالصور .. قطار "إسكندرية_مطروح" يدهس شخص داخل سيارته بميدان القبارى

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بالصور .. قطار "إسكندرية_مطروح" يدهس شخص داخل سيارته بميدان القبارى بالصور .. قطار "إسكندرية_مطروح" يدهس شخص داخل سيارته بميدان القبارى
تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مجموعة من الصور لحادث مرورى بمزلقان القبارى بالإسكندرية، مشيرين إلى أن شخصا لقى مصرعه داخل سيارته عقب محاولته المرور من مزلقان القباري بالإسكندرية، بالتزامن مع قدوم قطار الإسكندرية مطروح، فدهسه في الحال.

واستنكر متداولو الصور عدم وجود بوابة للمزلقان أو عامل حتى الآن، مطالبين المسؤولين بسرعة التحقيق، لمعرفة المتسبب عن الحادث وتقديمه للمحاكمة.

قطار إسكندرية_مطروح يدهس شخص داخل سيارته بميدان القبارى (1)

قطار إسكندرية_مطروح يدهس شخص داخل سيارته بميدان القبارى (2)

قطار إسكندرية_مطروح يدهس شخص داخل سيارته بميدان القبارى (3)

قطار إسكندرية_مطروح يدهس شخص داخل سيارته بميدان القبارى (4)


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