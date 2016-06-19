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محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في شهيدي الوطن الزيودي واليماحي

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قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واجب العزاء في شهيدي الوطن والواجب الوطني والقومي أحمد محمد أحمد الزيودي وعبدالله محمد سعيد اليماحي.

فقد قام سموه مساء اليوم يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي بزيارة مجلس عزاء الشهيد البطل أحمد محمد أحمد الزيودي في منطقة حلاة في إمارة الفجيرة حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الشهيد الذي قضى وارتقى بشهادته أثناء أدائه واجبه الوطني والقومي والانساني في اليمن الشقيق ضمن قواتنا المسلحة الباسلة المنضوية تحت لواء التحالف العربي لاعادة الامل في اليمن والذي تقوده المملكة العربية الشقيقة.


> كما زار سموه ومرافقوه مجلس عزاء الشهيد البطل عبدالله محمد سعيد اليماحي في منطقة مربض في إمارة الفجيرة إذ قدم سموه صادق عزائه ومواساته لأسرة وذوي الشهيد الذي قضى هو الاخر وارتقى شهيدا مدافعا عن الحق والشرعية في صفوف قواتنا المسلحة البطلة في اليمن الشقيق.


> صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تجاذب أطراف الحديث وأسرتي الشهيدين مؤكدا سموه أن جميع شهداء الوطن هم في قلوب القيادة والشعب مخلدون عند ربهم سبحانه وتعالى وفي سجل الشرف والمجد الذي يسطره أبناء وبنات الوطن في شتى مواقع العمل الوطني من أجل رفعة دولتنا الحبيبة وإعلاء شأنها إقليميا ودوليا وفي سبيل حماية مكتسباتنا الوطنية والانسانية والحضارية وصونها من عبث الطامعين والساعين إلى خلخلة نظام الامن والسلم الاقليمي والعالمي.

وتوجه سموه بالابتهال إلى الخالق عز وجل أن يحفظ دولتنا عزيزة منيعة ويحمي شعبنا من كل سوء ومكروه ويكلأ شبابنا برعايته وحفظه وأن يتغمد شهداء الوطن الابرار بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه إنه قريب سميع مجيب الدعاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

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