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البنك الأهلى المصرى يقرر رفع أسعار الفائدة على حسابات التوفير بنسبة 1%

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البنك الأهلى المصرى يقرر رفع أسعار الفائدة على حسابات التوفير بنسبة 1% البنك الأهلى المصرى يقرر رفع أسعار الفائدة على حسابات التوفير بنسبة 1%
قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن لجنة إدارة الأصول والخصوم "أليكو" بالبنك الأهلى المصرى قررت منذ قليل، رفع الفائدة على حسابات التوفير بنسبة 1% لتصبح متوسطها من 7% إلى 8%، وعلى حسابات "الوديعة" بنسبة 0.75%.

كانت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قررت يوم الخميس الماضى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس أى بنسبة 1%، من 10.75%، و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 11.25% إلى 12.25%، حيث أرجعت القرار إلى ارتفاع معدلات التضخم.

بالصور.. محافظ الفيوم يفتتح المقر الجديد للبنك الأهلى المصرى
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