السيسى يطمئن على توافر السلع فى اجتماعه برئيس الحكومة ووزير التموين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أطمأن خلال الاجتماع على توافر الكميات المناسبة من السلع الغذائية الأساسية بالأسواق خلال شهر رمضان الكريم.

استعرض وزير التموين، فى هذا الإطار، ما تقوم به وزارة التموين من إجراءات لتوفير مختلف السلع الغذائية وإتاحتها بالأسواق، مؤكداً قيام الوزارة بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الاساسية والرمضانية بجميع المنافذ التى تقوم بصرف سلع النقاط للمواطنين، ومنها المجمعات الاستهلاكية، ومحلات البقالة التموينية، والمعارض السلعية "اهلاً رمضان"، فضلاً عن فروع جمعيتى التى وصل عددها 650 فرعاً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بما يساهم فى وصول السلع الغذائية الأساسية إلى القرى والنجوع والمناطق النائية بأسعار مناسبة إلى جانب تشغيل الشباب فى مشروعاتهم الخاصة.

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