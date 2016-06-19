أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسى يطمئن على توافر السلع فى اجتماعه برئيس الحكومة ووزير التموين

Google+ Print
السيسى يطمئن على توافر السلع فى اجتماعه برئيس الحكومة ووزير التموين السيسى يطمئن على توافر السلع فى اجتماعه برئيس الحكومة ووزير التموين
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أطمأن خلال الاجتماع على توافر الكميات المناسبة من السلع الغذائية الأساسية بالأسواق خلال شهر رمضان الكريم.

استعرض وزير التموين، فى هذا الإطار، ما تقوم به وزارة التموين من إجراءات لتوفير مختلف السلع الغذائية وإتاحتها بالأسواق، مؤكداً قيام الوزارة بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الاساسية والرمضانية بجميع المنافذ التى تقوم بصرف سلع النقاط للمواطنين، ومنها المجمعات الاستهلاكية، ومحلات البقالة التموينية، والمعارض السلعية "اهلاً رمضان"، فضلاً عن فروع جمعيتى التى وصل عددها 650 فرعاً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بما يساهم فى وصول السلع الغذائية الأساسية إلى القرى والنجوع والمناطق النائية بأسعار مناسبة إلى جانب تشغيل الشباب فى مشروعاتهم الخاصة.

السيسى (1)

السيسى (2)


>- بالصور.. وزير الرياضة: رئيس الجمهورية يجتمع مع البعثة المصرية قبل السفر لأولمبياد "ريو"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني