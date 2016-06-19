إصابة 3 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بوسط سيناء

أصيب ثلاثة مجندين، من قوات الأمن، بجروح وشظايا متفرقة في الجسد، نتيجة انفجار عبوة ناسفة، زرعها تكفيريون، في مدرعة بوسط سيناء، ظهر اليوم الأحد.

وأكد مصدر أمني لوكالة أونا، أن المدرعة كانت تسير على بعد 5 كم، من مدينة نخل، باتجاه طريق النقب، في مهمة تمشيط أمنية، وتعرضت لإنفجار، مما أدي إلى اتلاف، وتدمير أجزاء منها، و أسفر الانفجار، عن إصابة كل من، سامح محمد شحاته 23 عامًا، من القليوبية، وعبد المولي عبد الهادى عبد المولي، 23 عامًا ،من بني سويف، وأحمد محمد صديق، 23 عامًا، من أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العسكري.