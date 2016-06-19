بالصور..بدء مشروع عربات تعمل بالطاقة الشمسية “العربة الذكية” بسوهاج‎

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج عن بدء مبادرة جديدة، لتشغيل الشباب بالمحافظة، وذلك من خلال مشروع، عربات تعمل بالطاقة الشمسية، وتعرق بـ ” العربة الذكية”، ستكون برقم شاسية، يحمل رقم ترخيص خاص بالعربة، من خلال الوحدة المحلية للمحافظة، وستكون متحركة في أماكن مخصصة لها، كما هو موضح ومثبت بالرخصة، حيث أن لكل عربة، طاقم عمل، مكون من 3 أفراد، يلتزمون بالزي الرسمي لها، في أوقات العمل، وسيتم تدريب عددًا من الشباب لتشغيل تلك العربات، وصيانتها .

علي أن يتم مراعاة الاشتراطات اللازمة، لترخيص تلك العربات، حيث سيجدد الترخيص السنوي، في حالة عدم توقيع ثلاث مخالفات علي العربة، خلاف ذلك سيتم الغاء الترخيص.

وستكون العربة كاملة التجهيز، تحتوى على (طفاية حريق- سلة مهملات- كاسيت- سماعات)، وسيتم تصميمها بطريقة مناسبة، لمزاولة عدد من الأفكار منها، المأكولات والمشروبات، “التيك آواي”، وبازار لعرض إكسسوارات موبيل، وأنتيكات.

وأكد المحافظ، أن سوهاج في انتظار وصول، عدد (15) عربة، علي سبيل التجربة، وسيتم الدفع بعدد أكبر، حال نجاح الفكرة، ويتم التقديم لها حين وصولها المحافظة، وسيعلن اجراء قرعة علنية، للمنتفعين وذلك لضمان الشفافية ، حيث أن الأوراق المطلوبة، للحصول علي تلك العربة ، “عدد 2 شهادة طبية ، عدد 2 صورة شخصية، صورة الرقم القومي، فيش وتشبية”.

وأضاف عبد المنعم، أن تلك المبادرة، تأتي في إطار حرص الدولة الدءوب، في خلق فرص عمل للشباب، و وجود بدائل بشكل حضاري، تكون بدلًا من الباعة الجائلين .