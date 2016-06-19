المخابرات العامة توزع 5 آلاف كرتونة رمضان بالدقهلية

أعلن المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، إنه تم توفير 5000 كرتونة رمضانية مهداة من جهاز المخابرات العامة إلى شعب مصر

وأضاف المحافظ إنه تم توزيع الكمية على 35 قرية، من بين القرى الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة والتي شملت مراكز بلقاس، ميت سلسيل، الجمالية، منية النصر، ميت غمر، شربين، أجا، تمي الأمديد، المنصورة، نبروه، السنبلاوين، دكرنس، المنزلة.

كما أوضحت هدى بلاط مدير الإدارة العامة للتنمية البشرية بالمحافظة إن المحافظ كان قد وجه بتشكيل فريق عمل من إدارة التنمية البشرية لاستلام ونقل وتوزيع الكراتين الرمضانية وتوصيلها لمستحقيها بالتنسيق مع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة.

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