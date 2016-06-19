التعليم بالنواب: لا حالات تسريب لامتحانات الثانوية العامة بعد «التربية الدينية»

أكد الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن امتحانات الثانوية العامة لم تشهد حتى الآن أي حالات تسريب جديدة للمواد، منذ واقعة تسريب مادة التربية الدينية.

وقال شيحة-في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة لمتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة- إن التسريب يترتب عليه إلغاء الامتحان فورا، وإن مفهوم “التسريب” يُطبق على المواد التي يتم تسريبها قبل بدء الامتحان بخمس دقائق وفي هذه الحالة يكون الأمر متعلقا بفساد في المنظومة، أما ما يحدث بعد بدء الامتحان ولو بخمس دقائق فهو “غش” الكتروني ويتعلق بـ “فساد مجتمعي”.

أ ش أ