أصغر مصففة شعر عن عمر 5 سنوات بفيديو صادم

تعتبر ماغنوليا Magnolia أصغر مصففة شعر أو مصففة الشعر المعجزة التي لم يتجاوز عمرها ال 5 سنوات، حيث تمكنت من الحصول على شهرة عالمية بعد نشرها برامج تعليمية لتسريحات الشعر، حصلت على أكثر109،000 مشاهدة.

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تصنع ماغنوليا Magnolia تسريحات ورفعات مميزة بدقيقتين فقط. وتنشرها على صفحتها الخاصة على انستقرام، حيث لديها أكثر من 5000 متابع.من أجمل التسريحات التي طبقتها تسريحة الضفائر المرفوعة، الكعكة الفوضوية، رفعة الكعكات، الكعكة بشكل زهرة،العقدة الفوضوية العالية وتصفيفة الضفائر الهولندية.

بعد 13 يوماً فقط من عرض هذا الفيديو التعليمي، أصبح لتصفيفات ماغنوليا حقوق وأصبحت تسريحاتها معروفة عالميّاً.

أما والدتها جيني ستريب Jenny Strebeفتقول إنها فتاة صغيرة واثقة من نفسها، تعرف تماماً ماذا تفعل وماذا تريد. كما أنها لم تتفاجأ بها، فهي تريد ان تصبح مصففة شعر عندما تكبر.

تابعي الفيديو وشاركينا رأيك بهذه الفتاة.