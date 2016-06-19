بروتوكول تعاون بين التموين ومصر الخير وبنك الطعام لتنفيذ مبادرة “دعم الخير”

جرى اليوم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي مشترك بين الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ومعز الشهدي المدير التنفيذي لبنك الطعام المصري لتنفيذ مبادرة “دعم الخير” من خلال توزيع السلع التموينية وشنط سلع غذائية مجانية للمستحقين خلال شهر رمضان .

وأعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم الأحد أن الوزارة تعمل علي تحقيق الأمن الغذائي لمصر وعلى مراعاة محدودي الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم.

وأشار إلى أن المبادرة تتضمن قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال الشركة المصرية والشركة العامة لتجارة الجملة بتوفير السلع التموينية والمواد الغذائية في شنط رمضانيه على أن يكتب على هذه الشنط اسم المبادرة (مبادرة دعم الخير) وشعار كل من وزارة التموين ومؤسسة مصر الخير وبنك الطعام المصري وتوزيعها على الأسر المحتاجة ومحدودة الدخل في القري والمراكز والنجوع بكافة المحافظات وخاصة محافظات الصعيد .

وأضاف حنفي أنه سيتم توزيع 20 ألف كوبون مجانا بقيمة إجمالية مليون جنيه قيمة كل كوبون 50 جنيها وذلك على 20 ألف أسرة من الأسر الفقيرة بالصعيد حيث تقوم تلك الأسر بموجب تلك الكوبونات بالحصول على السلع التموينية والمواد الغذائية من خلال المجمعات الاستهلاكية أو البقالين التموينيين أو مشروع جمعيتي مشيرا الى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الاطراف لمتابعة تنفيذ الاعمال المحددة في البروتوكول.

من جانبه أكد الدكتورعلي جمعه رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير أن مؤسسة مصر الخير هي مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح تعمل على بناء الإنسان وتنميته في مجالات الصحة والتكافل الاجتماعي ومناحي الحياة والمعرفة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا وتشجيع الابتكار والبحث العلمي وتقديم المنح الدراسية ودعم المجمعات التقنية والمهنية.

> وأضاف أن المؤسسة تسعى للقضاء على البطالة والأمية والفقر والمرض مشيرا إلى أن المبادرة تتضمن حملة لإفطار ٣ ملايين صائم وتوفير 180 ألف وجبة خلال شهر رمضان بمعدل 6 آلاف وجبة يوميا وتوزيعها على الصائمين فى القطارات والأوتوبيسات المتجهة للصعيد وقت الإفطار وتوزيع كراتين غذائية تكفي الواحدة 4 أفراد لمدة 5 أيام ، تزن 22 كيلو جراما ، وتتضمن الكرتونة 5 كيلو أرز ـ 5 كيلو سكر ـ 3 كيلو دقيقق ـ 4 كيلو مكرونة ـ 1 كيلو فول ـ 1 كيلو بلح ـ 500 جرام فاصوليا ـ 500 جرام لوبيا ـ باكو شاي 250 جراما ـ علبة سمن 1400 جرام ـ علبة صلصة 400 جرام يتم توزيعها في كافة المحافظات.

وأوضح جمعة أنه تم إقامة 21 خيمة رمضانية فى 19 محافظة هي القاهرة ـ الجيزة ـ الإسكندرية ـ بورسعيد ـ الشرقية ـ الإسماعيلية ـ البحيرة ـ كفر الشيخ ـ الدقهلية ـ الفيوم ـ بنى سويف ـ المنيا ـ أسيوط ـ سوهاج ـ قنا ـ الأقصر ـ أسوان وتوزيع 500 وجبة لكل خيمة بواقع 250 وجبة داخل الخيمة و250 وجبة يتم توزيعهاعلى المنازل والأماكن القاطنة حول الخيمة .

وفى نفس السياق قال معتز الشهدي المدير التنفيذي لبنك الطعام المصري إن البنك مؤسسة متخصصة فى مكافحة الجوع عبر التنوع والابتكار فى إيجاد برامج ذات فاعلية فى معالجة مشكلة الجوع بصفة مستمرة فى اطار مؤسسي بالتعاون مع الجهات المعنية وصولا الى مصر خالية من الجوع بحلول عام 2020.

أ ش أ