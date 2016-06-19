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بالصور.. الطفلة "آلاء" ذهبت لتصلى التراويح بأكتوبر فهاجمها كلبان شوها وجهها

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بالصور.. الطفلة "آلاء" ذهبت لتصلى التراويح بأكتوبر فهاجمها كلبان شوها وجهها بالصور.. الطفلة "آلاء" ذهبت لتصلى التراويح بأكتوبر فهاجمها كلبان شوها وجهها
هاجم كلبان شرسان طالبة بالصف السادس الابتدائى، تدعى آلاء ناصر عبد العال، 11 عامًا، بمنطقة 6 أكتوبر، وتسببا فى إصاباتها بجروح قطعية فى الوجه.

كان قسم ثانى 6 أكتوبر قد تلقى بلاغا يفيد بأن كلبين من نوعية "بيت بول"، أثناء خروجهما للتنزه بالمنطقة مع شقيق مالكتهما، تصادف وجود فتاتين الأولى تُدعى آلاء ناصر عبد العال، 11 عامًا، والثانية شقيقتها منة 7 سنوات، فقام الكلبان بمهاجمة آلاء بعد أن هربت أختها واختبأت فى أحد العقارات، وتسببا فى جروح قطعية فى وجهها، حسبما جاء فى المحضر الذى حمل رقم 7315 قسم ثانى أكتوبر.

وقال ناصر عبد العال والد الطفلة لـ"ليوم السابع"، إن ابنتيه كانتا قد أديتا صلاة التراويح فى مسجد قريب من المنزل، حينما هاجمهما الكلبان بشراسة، وهربت ابنته الصغرى لتختبئ فى إحدى العقارات، فيما فتك الكلبان بابنته آلاء الكبرى، وقاما بعضها بأنحاء متفرقة بجسدها.

وعندما اكتشف أحد الجيران أثناء مروره الواقعة، حاول تخليص الفتاة من أنياب الكلاب، إلا أنهما قاما بمهاجمته ثم هاجموا ابنته مرة أخرى وغرس أحدهما أنيابه أسفل عيناها مباشرة، كما أصيبت بـ"فصل الشفة عن اللثة"، حسبما أوضح، لافتًا إلى ان ابنته تحتاج إلى عمليات تجميل بعدما تشوه وجهها بالكامل، وأجزاء متفرقة من جسدها.

وأكد ناصر أن هناك حالة ذعر بين أهالى المنطقة بسبب كثرة الكلاب التى تصر صاحبتهم على تربية 16 نوعا من الكلاب فى شقتها، وأن الواقعة ليست الأولى من نوعها، موضحًا أنه قدم شكاوى أمام جهاز المدينة مع عدد من الأهالى، إلا أنه لم يستجاب لهم حتى الآن.

الطفلة آلاء ناصر عبد العال (1)

الطفلة آلاء ناصر عبد العال (2)

الطفلة آلاء ناصر عبد العال (3)

الطفلة آلاء ناصر عبد العال (4)

الطفلة آلاء ناصر عبد العال (5)
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