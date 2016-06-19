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حبس سائق 4 أيام لحيازته تصريح تسيير سيارة مزور فى منطقة التبين

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حبس سائق 4 أيام لحيازته تصريح تسيير سيارة مزور فى منطقة التبين حبس سائق 4 أيام لحيازته تصريح تسيير سيارة مزور فى منطقة التبين
قررت نيابة التبين، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق، لحيازته تصريح تسيير للسيارة منسوب صدوره لوحدة تراخيص التبين "مزور".

تعود الواقعة عند تمكن ضباط قسم مباحث مرور التبين من ضبط "محمد.ع.م"30 سنة سائق، ومقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر أثناء تواجده بمجمع تراخيص مرور التبين، لإنهاء إجراءات استخراج شهادة بيانات للسيارة رقم ن م د 654 ماركة كينج لونج موديل 2014م، وبحوزته تصريح تسيير للسيارة منسوب صدوره لوحدة تراخيص التبين "مزور".

وبمواجهة المتهم، أقر بأنه وكيلاً عن مالك السيارة، وحضر لاستخراج شهادة بيانات واستلم التصريح من مالك السيارة، ونفى علمه بكونه مزور، وباستدعاء مالك السيارة تبين أنه متواجد خارج البلاد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2216 لسنة 2016م جنح التبين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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