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بالصور.. السيطرة على حريق بمخزن كوتش فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

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بالصور.. السيطرة على حريق بمخزن كوتش فى القنطرة غرب بالإسماعيلية بالصور.. السيطرة على حريق بمخزن كوتش فى القنطرة غرب بالإسماعيلية
سيطرت الحماية المدنية بالقنطرة غرب بالإسماعيلية على حريق شب فى مخزن كوتشيات بالمجاورة الرابعة بالقنطرة بسبب ماس كهربائى دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد سلطان مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد باشتعال النيران داخل مخزن كوتشيات كبير بالمجاورة الرابعة دائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الدفاع المدنى إلى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية ونتج عن الحريق احتراق كميات من الكوتشيات .

ودلت التحريات الأولية أن سبب الحريق هو ماس كهربائى، وبسؤال عماد شحاتة قديس 28 سنة تاجر صاحب المخزن لم يتهم أحدا بحرق مخزنه، مؤكدا أن سبب الحريق هو ماس كهربائى من موتور المياه الموجود بمدخل العقار والمنزل .

وأضاف صاحب المخزن أنه جارى حصر الكوتشيات التى تم احتراقها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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السيطرة على الحريق (9)

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