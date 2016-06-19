رئيس لجنة التعليم بالبرلمان: امتحانات الثانوية لم تشهد تسريب سوى "الدين" فقط

أكد النائب الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن امتحانات الثانوية العامة لم تشهد تسريب امتحان أى مادة حتى الآن باستثناء واقعة تسريب مادة التربية الدينية، أما ما حدث بعد ذلك فى المواد الأخرى حالات غش فقط.

وقال "شيحة"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش اجتماع اللجنة اليوم، الأحد، إن التسريب قبل بداية الامتحان يترتب عليه إلغاء الامتحان فوراً، وتابع: "أى حاجة تحدث بعد توزيع ورقة الامتحانات أسئلة وإجابة بخمسة دقائق تعتبر غش إلكترونى وفساد مجتمعى، أنا تسريب الامتحان قبل خمسة دقائق من توزيع الورق فذلك فساد دولة".

وأكد أن الأدوات التكنولوجية الحديثة تستخدم فى عملية الغش وهى أساليب متطورة، وأنه يجب وضع ضوابط صارمة تمنع الغش أو التسريب للامتحانات.

بدء اجتماع لجنة التعليم بالبرلمان لمناقشة أزمة الطلاب المغتربين

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