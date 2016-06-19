مجلة ألمانية: ميركل تتخلى عن اعتراضها على استقبال روحاني في برلين

كشفت مجلة “دير شبيجل” الألمانية أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تخلت عن اعتراضها المبدئي على زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى برلين.

وكان وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، قد استقبل نظيره الإيراني جواد ظريف، منذ أربعه أيام على مأدبة إفطار رمضانية أعدت للأخير بمقر وزارة الخارجية الألمانية بالعاصمة برلين.

وطبقا للمجلة، واستنادا إلى دوائر حكومية في برلين، فإنه من المرجح أن تستقبل المستشارة الألمانية الرئيس الإيراني في برلين خلال العام الحالي، مشيرة إلى وجود بعض التفاصيل التي تحتاج إلى توضيح قبل الزيارة.

وطبقا لشبكة “دويتش فيله” الألمانية يحث كل من وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير، ووزير الاقتصاد زيجمار جابريل، وكلاهما من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المستشارةَ منذ فترة طويلة على توجيه دعوة لروحاني لزيارة ألمانيا. كما أن الشركات الألمانية هي الأخرى مارست ضغوطا على مكتب المستشارية من أجل توجيه الدعوة.

ونقلت “دير شبيجل” عن وزير في تحالف ميركل المسيحي قوله إن هذه الأمور أسهمت في تغيير ميركل لموقفها الرافض لعقد لقاء مع روحاني، بسبب تأييد إيران لحزب الله في لبنان والنظام في سوريا، بالإضافة إلى عدم الاعتراف بإسرائيل.

أ ش أ