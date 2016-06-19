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لجنة التعليم بالبرلمان تقرر تعديل قانون تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات

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لجنة التعليم بالبرلمان تقرر تعديل قانون تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات لجنة التعليم بالبرلمان تقرر تعديل قانون تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات
أعلن الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة شكلت لجنة فرعية من بين أعضائها لتعديل القرار بقانون رقم 52 لسنة 2014 الخاص بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، على أن يتم الانتهاء منه خلال أسبوع لمناقشته وعرضه على المجلس وسرعة إصداره لحل إشكالية مقاعد العمداء ورؤساء الجامعات الشاغرة.

وقال "شيحة" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، الأحد، إن هذا القرار بقانون تسبب فى وجود أكثر من 250 كلية خلال العام الدراسى بدون عميد ونحو 8 جامعات بدون رئيس جامعة، لأنه ينص على تعيين رئيس الجمهورية لعمداء الكليات ورؤساء الجامعات، واستطرد: "هو رئيس الجمهورية فاضى علشان يعين رئيس الجامعة وعميد الكلية، ولماذا يستغرق تعيين رئيس الجامعة 7 و8 شهور، المفروض ألا يستغرق التعيين فى هذه المناصب أكثر من يوم واحد".

ولفت رئيس لجنة التعليم إلى أن تعديل قانون تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات سيكون تعديل مؤقت لتلافى إشكالية المقاعد الشاغرة بالجامعات والكليات، وأنه خلال العام القادم سيتم تعديل قانون الجامعات بالكامل وإجراء حوار مجتمعى حوله.


>بدء اجتماع لجنة التعليم بالبرلمان لمناقشة أزمة الطلاب المغتربين
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