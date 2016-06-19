نظام غذائى لطفلك مريض السكر

قدم تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، نظاما غذائيا للأطفال مرضى السكر، وذلك لإدارة مستوى السكر بشكل صحيح والعيش حياة صحية، ويتضمن النظام الغذائى الآتى:

1-الكربوهيدرات: فينبغى تناول الكربوهيدرات المركبة التى تتكون من جزئيات السكر مرتبط معا، وهذه الأطعمة تستغرق وقتا أطول لتتحول إلى طاقة من الكربوهيدرات البسيطة، فإنها ترفع مستوى السكر فى الدم ببطء، كما أن الكربوهيدرات المركبة تتواجد فى الأطعمة النشوية مثل حبوب الشعير والقمح والشوفان.

2-البروتينات: فى غاية الأهمية وتتواجد فى اللحوم ومنتجات الألبان، كما أن البروتينات من المغذيات الكبيرة الهامة لبناء الجسم والشعور بالشبع، موضحا أن الهرمونات والأنزيمات فى الجسم تكون جميعها مصنعة من البروتينات، فيجب أن يتناول ابنك البروتينات فى كل وجبة ويفضل أن تكون مختلفة، وذلك لتوفير الأحماض الأمينية الأساسية التى يتطلبها الجسم.

3-الدهون: تتواجد فى الأطعمة مثل الزبد والسمن والزيت، فهى مثل الكربوهيدرات، لا تزيد من مستوى السكر فى الدم مباشرة بل تستغرق وقتا طويلا للهضم وتطلق السكر ببطء، فالدهون جزء من نظام غذائى متوازن وهى ضرورية لامتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان وإنتاج مختلف الهرمونات الهامة للجسم.

إهمال علاج الأطفال مرضى السكر يؤثر على نموهم