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تركيا تواصل تطاولها على القضاء المصرى.. وتهدد: سجن مرسى لن يحقق سلاما بمصر

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تركيا تواصل تطاولها على القضاء المصرى.. وتهدد: سجن مرسى لن يحقق سلاما بمصر تركيا تواصل تطاولها على القضاء المصرى.. وتهدد: سجن مرسى لن يحقق سلاما بمصر
واصلت وزارة الخارجية التركية اليوم الأحد، تدخلها السافر وتطاولها على القضاء المصرى مهاجمة أحكام السجن الصادرة بحق الرئيس الأسبق محمد مرسى فى قضية التخابر مع قطر.

وأعربت الخارجية، فى بيان سافر عن قلقها إزاء الحكم بالسجن المؤبد على مرسى، زاعمة أن القرار لن يساهم فى تحقيق سلام واستقرار ".

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس السبت، أحكامها فى قضية "التخابر مع قطر"، وتضمنت الأحكام، السجن 40 عامًا بحق "مرسى"، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفى، بجانب الحكم بإعدام 6 متهمين آخرين فى القضية بينهم 4 صحفيين، أحدهم أردنى.

من جهة أخرى، توجه تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر، اليوم الأحد، إلى تركيا، فى زيارة عمل قصيرة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن أمير البلاد سيتباحث خلال الزيارة، مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حول "تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمى والدولى".

وتعد هذه هى الزيارة الثالثة لأمير قطر لتركيا خلال 5 شهور، حيث سبق أن زار تركيا إبريل الماضى للمشاركة فى القمة الإسلامية، فى اسطنبول وذلك بعد نحو شهرين من زيارة لإسطنبول فى 12 فبراير الماضى وعقد خلالها قمة مع الرئيس التركى فى قصر يلدز الرئاسى بمدينة اسطنبول جرى خلالها بحث آخر تطورات الأحداث فى المنطقة والمستجدات على الساحة الدولية، وبصفة خاصة الأوضاع فى سوريا .

%65 من القراء يستبعدون سعى أنقرة لتحسين العلاقات مع القاهرة

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