صور..تحذيرات من سقوط لافتة مرورية ضخمة بطريق سفاجا الغردقة

حذر عدد من السائقين المارين دومًا بطريق «سفاجا- الغردقة»، من خطورة وجود لافتة ضخمة تابعة لهيئة الطرق والكباري، توشك علي السقوط بوسط الطريق، وإن هذا الوضع مستمر، منذ 10 أيام مما أثاراستياء المارين بالطريق دون أى تحرك من الجهات المسؤولة.

وأكد محمد خالد سائق بين مدينتي سفاجا والغردقة، أن العوامل الجوية وعدم الصيانة الدورية، لإحدى اللافتات الإرشادية، بالطريق تسببت في إنفصال أجزاء من إحدى اللافتات الكبرى، مع احتمالية سقوطها في أي وقت، مما يهدد بحدوث كارثة، خاصة إذا سقطت تلك اللافتة على إحدى السيارات المارة، وإن هذا الطريق تمر به العشرات من أتُوبيسات وسيارات السياحة والمصريين.

وقام الأهالي بإبلاغ المرور والنجدة والحماية المدنية، أكثر من مرة وحتى الآن لم يتحرك مسئول، مطالبين محافظ البحر الأحمر، ومدير الأمن، بالتدخل لمنع وقوع كارثة، في حال سقوط اللافته علي إحدي السيارات.