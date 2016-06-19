وزير الثقافة يلتقي رئيس اتحاد نساء مصر ويرحب بالتعاون المشترك

بحث حلمي النمنم وزير الثقافة مع الدكتورة هدي بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر آليات التعاون بين الجانبين لدعم المرأة المصرية فى مختلف المجالات والسياسات المناهضة للعنف والتمييز ضدها وذلك بمقر الوزارة .

وعرضت الدكتورة هدى بدران خلال اللقاء مسيرة الاتحاد والذي أسسته السيدة هدى شعراوي 1923 وتم إعادة تأسيسه مرة أخري بعد ثورة 2011 ، وأهم أنشطة الاتحاد سواء التي ارتبطت بدعم مشاركة النساء سياسيا وكذلك الأنشطة المرتبطة بتغيير المفاهيم التى تدعم التمييز ضد النساء .

وأعربت بدران عن رغبة الاتحاد فى التعاون مع مؤسسات الوزارة من قصور وبيوت الثقافة والمسارح، مقترحة استحداث لجنة تعنى بشئون المرأة وتكون ضمن لجان المجلس الاعلي للثقافة .

وطالبت الدكتورة هدى بدران بإشراك الاتحاد النسائي العربي فى احتفالية الأقصر عاصمة الثقافة العربية التى ستقام بالأقصر العام المقبل ، وبدوره رحب وزير الثقافة ووعد بتخصيص أسبوع لفعاليات الجمعيات والاتحادات النسائية الأعضاء بالاتحاد النسائي العربي .

أ ش أ