«الإفتاء»: الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام ٨ جنيهات عن كل فرد

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن قيمة زكاة الفطر لهذا العام ٨ جنيهات كحد أدنى عن كل فرد ، وأن من زارد عن ذلك فهو خير له .

وأوضح فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أنه تم تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بالازهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وأشار فضيلة المفتي إلى أن دار الإفتاء المصرية مالت إلى الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا بدلاً من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم.

وأكد على ضرورة إخراج زكاة الفطر قبل موعد صلاة العيد، لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وشدد أن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يعد صدقة من الصدقات ولا تُجزئ عن زكاة الفطر.

وشدد فضيلة المفتي على ضرورة إخراج زكاة الفطر في مصارفها الشرعية التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم خاصة للفقراء والمساكين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : “اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم”.