أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتوقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي -
بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر -
ميدو يُقبل رأس لاعب دجلة على الهواء.. تعرف على السبب -
البدري يدرس الاعتماد على أجايي في مواجهة الاتحاد -
بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«الإفتاء»: الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام ٨ جنيهات عن كل فرد

Google+ Print
«الإفتاء»: الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام ٨ جنيهات عن كل فرد «الإفتاء»: الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام ٨ جنيهات عن كل فرد

شوقي-علام،-مفتي-الجمهورية

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن قيمة زكاة الفطر لهذا العام ٨ جنيهات كحد أدنى عن كل فرد ، وأن من زارد عن ذلك فهو خير له .

وأوضح فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أنه تم تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بالازهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وأشار فضيلة المفتي إلى أن دار الإفتاء المصرية مالت إلى الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا بدلاً من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم.

وأكد على ضرورة إخراج زكاة الفطر قبل موعد صلاة العيد، لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وشدد أن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يعد صدقة من الصدقات ولا تُجزئ عن زكاة الفطر.

وشدد فضيلة المفتي على ضرورة إخراج زكاة الفطر في مصارفها الشرعية التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم خاصة للفقراء والمساكين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : “اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا