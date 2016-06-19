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الخارجية الفلسطينية تدين «فتوى إسرائيلية» تجيز تسميم مياه الشرب لقتل المواطنين

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الخارجية الفلسطينية تدين «فتوى إسرائيلية» تجيز تسميم مياه الشرب لقتل المواطنين الخارجية الفلسطينية تدين «فتوى إسرائيلية» تجيز تسميم مياه الشرب لقتل المواطنين

الحاخام شلومو ملميد

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، فتاوى الحاخام الإسرائيلي المتطرف، شلومو ملميد، التي تجيز تسميم مياه الشرب التي تغذي القرى والبلدات الفلسطينية.

وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الأحد، “اعتادت إسرائيل سرقة المياه الفلسطينية، ومن ثم بيعها للفلسطينيين، وصعدت من حصارها المائي وتواصل في ذات الوقت منعت الفلسطينيين من حفر الآبار في الضفة، واليوم نحن أمام جريمة حقيقية، تستهدف حياة الفلسطينيين، عبر تسميم مصادر المياه على اختلاف أنواعها”.

وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن “ الإسرائيلية تواصل حربها المفتوحة على وجود الانسان الفلسطيني في أرض وطنه، وتتعدد أشكال وأوجه هذه الحرب لتطال جميع مناحي الحياة”.

وحملت الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة عن تبعات ومخاطر هذه الحرب والفتاوى، وطالبتها باعتقال هذا الحاخام، الذي يحرض على القتل أولاً، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تنفيذ هذه الفتوى ثانياً، كما طالبت المجتمع الدولي بالخروج عن صمته، وتجاهله لهذا العدوان الخطير والمستمر ضد الشعب الفلسطيني”.

وكانت منظمة “يكسرون الصمت” الحقوقية الإسرائيلية، كشفت عن فتوى أصدرها الحاخام شلومو ملميد، رئيس مجلس حاخامات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تجيز تسميم مياه الشرب، لافتة إلى أن المستوطنين اليهود يعكفون على تسميم مياه الشرب في القرى والبلدات الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية.

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