عودة الشناوي.. «كهربا ومرسي» يقودان هجوم الزمالك أمام أنيمبا بأبطال أفريقيا

أعلن الكابتن محمد حلمي، المدير الفني لنادي الزمالك، منذ قليل، تشكيل فريقه في مستهل مشوار دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا أمام إنيمبا النيجيري، والذي شهد وجود ثلاثي في وسط ملعب الفريق.

وعاد حمادة طلبة ومعروف يوسف للمشاركة الأساسية على حساب محمد عادل جمعة وإبراهيم عبد الخالق.

كما عاد أحمد الشناوي لتشكيل الزمالك في مباراة إنيمبا النيجيري لأول مرة منذ إصابته في لقاء العودة ضد مولودية بجاية في دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا.

وأتى التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: حازم إمام – علي جبر – أحمد دويدار – حمادة طلبة.

الوسط: طارق حامد – أحمد توفيق – معروف يوسف.

الهجوم: محمد إبراهيم – محمود عبد المنعم “كهربا” – باسم مرسي.